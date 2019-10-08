8 Eki 2019 13:43
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İranlı kadın sporcu, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın altın madalyasını boynuna taktı

İranlı kadın sporcu, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın altın madalyasını boynuna taktı

Meşhed, IRNA- Türkiye'nin Antalya şehrinde düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyponası'nda İran'dan bu şampiyonaya katılan kadin sporcu Sima Niknam ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı ve İran muaythai tarihinde ilk altın madalya kazanan kadın unvanına kavuştu.

İran'dan 40 muaythaicinin katıldığı Antalya'da düzenlenen 2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda daha önce de üç İranlı sporcunun birer bronz madalya kazandıkları bildirilmişti.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan Dövüş Sanatları Kurulu Başkanı Emir Resuli, '50 kg'de yarışan Suruş Kadiri Zeynebi, -71 kg'de mücadele eden Yayhavi ve -86 kg'de yarışan Abbasi, Türkiye şampiyonasında birer bronz madalya elde etmeyi başardı' dedi.

2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, 100 ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.

Resuli'nin belirttiğine göre, kadınlar ve erkekler kategorisinde yarışmalara katılan İran takımı, yarışmaların sonunda 11. oldu.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Bukan şehri, ülkenin muaythai sporunun merkezi olarak görülüyor.

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