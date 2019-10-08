İranlı kadın sporcu, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın altın madalyasını boynuna taktı

İran'dan 40 muaythaicinin katıldığı Antalya'da düzenlenen 2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda daha önce de üç İranlı sporcunun birer bronz madalya kazandıkları bildirilmişti.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Batı Azerbaycan Dövüş Sanatları Kurulu Başkanı Emir Resuli, '50 kg'de yarışan Suruş Kadiri Zeynebi, -71 kg'de mücadele eden Yayhavi ve -86 kg'de yarışan Abbasi, Türkiye şampiyonasında birer bronz madalya elde etmeyi başardı' dedi.

2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası, 100 ülkeden binden fazla sporcunun katılımıyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi.

Resuli'nin belirttiğine göre, kadınlar ve erkekler kategorisinde yarışmalara katılan İran takımı, yarışmaların sonunda 11. oldu.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Bukan şehri, ülkenin muaythai sporunun merkezi olarak görülüyor.