Elburz ilinde İran'ın en büyük deniz nakliye konteyner üretim hattı açıldı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Muhamemd İslami hattın açılış töreninde yaptığı açıklamada, ’Bundan sonra Mammut Khodro fabrikası günde 100 konteyner üreterek ülke taşımacılık sektörüne kazandıracak‘ dedi.

“Yaptırımların başlangıcında diğer ülkeler, İran’ın deniz nakliye sistemine darbe indirmek için kendilerine ait tüm 85.000 konteyneri İran'dan çıkardılar” ifadesini kullanan İslami, “Bugün yaptırımlar bizi kendi kendine yeterliliğe götürdü ve iç kapasitelere güvenerek ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi gösterdik” dedi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı ayrıca, üretilecek konteynerlerin, deniz taşımacılığının yanı sıra demiryolu ve karayolu taşıma sistemlerinde de kullanılabileceğini söyledi

Mammut Khodro İran'da kamyon ve otobüs üreticisi olarak daha önce Volkswagen'in ülkedeki ortaklığını yaptı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



**9406**9489