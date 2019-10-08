İran Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de her türlü olası askeri operasyona karşıyız

Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ABD askerlerinin yasa dışı şekilde Suriye'de varlık göstermesinin meşruluk zeminine sahip olmadğı belirtilerek, ABD'nin Suriye işgaline son vermesi ve bu ülkeden askerlerini çekme kararı almasının daha önce yapılması gereken bir eylem olarak ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklmasında şu ifadelere yer verildi:

'İran Dışişleri Bakanlığı olarak Suriye ve bölgede ABD'nin bu kararından sonra barış ve istikrarın sağlanmasını umuyor ve Türkiye'nin Suriye topraklarına girme olasılığı hakkında endişelerini dile getiriyor. Bize göre böyle bir gelişmesinin yaşanması durumunda Türkiye'nin güvelikle ilgili kaygılatının ortadan kalkmayacağı gibi, maddi ve insani büyük zararlara neden olacağı için İran İslam Cumhuriyeti her türlü olası askeri operasyona karşı çıktığını belirtmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti, Türk ve Suriyeli yetkililerle barışçıl yollarla mevcut kaygıların ortadan kalkması için iletişim kurmaya hazır olduğunu ifade ederek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliği ile Adana Mutabakatı'na saygı gösterilmesi, Türkiye-Suriye görüşmeleri için iyi bir temeldir.'

Dün akşam İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki son gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve bu ülkeye operasyonun yalnızca geçici bir eylem olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, askeri harekata karşı çıktıklarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin yanı sıra, terörle mücadele ve ülkedeki istikrar ve güvenliği sağlama ihtiyacını vurgulayarak, 1998 Adana Mutabakatı'nın iki ülke için en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

İki gün önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye yönelik bir operasyonun yakında başlayacağını duyurdu.