Yezd’de 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

General Muahmmedrıza Mirhaydari yaptığı açıklamada, İran'ın Yezd ilinde polis ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu ile mücadele operasyonları kapsamında 1 ton 269 kg afyon ve 240 kg esrar türünden uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılarından 1 ton 269 kg afyon ile 240 kg esrar türünde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini dile getiren Mirhaydari, kaçakçıların bu uyuşturucu maddeleri ülkenin doğusundan Tahran'ın batısındaki Elburz iline transfer etmeyi amaçladığını söyledi.

Yezd, İran'ın güney ve doğu illerini ülkenin merkezine bağlarken önemli bir rol oynamaktadır. Kuzey-güney, doğu-batı koridorundaki konumu göz önüne alındığında, kaçak mallar ve uyuşturucu maddelerin yolları suiistimal kullanılmaktadır.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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