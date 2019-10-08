8 Eki 2019 10:21
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News Code: 83507986
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İran Ekonomi Bakanı:

Geçtiğimiz 18 ayda petrol dışı ihracat rakamı 61 milyar doları buldu

Geçtiğimiz 18 ayda petrol dışı ihracat rakamı 61 milyar doları buldu

Tahran, IRNA- İran Ekonomi ve Maliye Bakanı, geçtiğimiz 18 ayda İran'dan yurt dışına ihraç eidlen petrol dışı ürünlerin değerinin 61 milyar doları bulduğunu belirtti.

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Ekonomi ve Malile Bakanı Ferhad Dejpesend, yurt dışına yapılan 61 milyar dolarlık ihracattan yüzde 45'inin ülkeye döndüğünü ve diğer kısmının da geri gelmesi halinde sorunların büyük bölümünün çözülebileceğini dile getirdi.

İhracattan elde edilen döviz gelirinin ülke ekonomisi içinde kendine yer bulması halinde petrole bağımlığının düşeceğinin altını çizen İranlı Bakan, 'Bütçemizden petrol payını ortadan kaldırmak için vergi gibi kaynaklardan bütçemizi sağlamalıyız' değerlendirmesinde bulundu.

İhracat gelirlerinin İran ekonomisine dönmesi için bazı koşul ve mekanizmaların sağlandığını kaydeden Dejpesend, Merkez Bankası ile Vergi İşleri Kurumu'nun ihracatçılara kolaylık sağlanması amacıyla çaba yürüttüklerini ifade etti.

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