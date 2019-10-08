Zarif ve Çavuşoğlu, Suriye'yi görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve bu ülkeye operasyonun yalnızca geçici bir eylem olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, askeri harekata karşı çıktıklarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin yanı sıra, terörle mücadele ve ülkedeki istikrar ve güvenliği sağlama ihtiyacını vurgulayarak, 1998 Adana Mutabakatı'nın iki ülke için en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

İki gün önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye yönelik bir operasyonun yakında başlayacağını duyurdu.