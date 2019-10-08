8 Eki 2019 09:53
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News Code: 83507819
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Zarif ve Çavuşoğlu, Suriye'yi görüştü

Zarif ve Çavuşoğlu, Suriye'yi görüştü

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki son gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve bu ülkeye operasyonun yalnızca geçici bir eylem olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de, askeri harekata karşı çıktıklarını ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin yanı sıra, terörle mücadele ve ülkedeki istikrar ve güvenliği sağlama ihtiyacını vurgulayarak, 1998 Adana Mutabakatı'nın iki ülke için en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

İki gün önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye yönelik bir operasyonun yakında başlayacağını duyurdu.

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