Zarif: Trump’ın BM’deki sözleri İran-Amerika arasında müzakere önerisinin kabulüne engel oldu

Zarif yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanının New York’ta Amerika ile müzakere önerilerini onaylamadı sebebinin Trump’ın BM Genel Kurulunda ambargoları azaltmadığı bilakis arttıracağını resmen ilan etmesinin söylemesi olduğunu belirtti.

Meclis Haber Ajansına açıklamada bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin son New York ziyaretinin Amerika’nın yarattığı tüm kısıtlamalara rağmen en fazla haber getiren ziyaretlerden olduğunu söyledi.

ABD’nin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanının basın heyetine vize vermediğini ifade eden Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 40’ı aşkın ziyareti olduğunu ve kendisinin de daha fazla mülakatı olduğunu ifade etti.

Zarif, karşı tarafın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda İran’ın 4. Adımını atacağını belirterek, ‘’İran kendi planlamaları doğrultusunda karar alacaktır ve uygun zamanda bilgi sunulacaktır. Biz ilk günden attığımız adım doğrultusunda müzakereye de hazır olduğumuzu bildirdik, Avrupalılar gereken adımları attıkları durumda bizde attığımız adımlardan geri dönmeye hazırız. ‘’ dedi.

Fransa’nın 4 maddelik bir öneri sunduğunu ifade eden Zarif, bu önerinin incelenmeye ihtiyacı olduğunu fakat Amerika’nın ciddi olmadığının görüldüğünü söyledi.

Zarif, Amerika’ya yakın ülkelerden arabuluculuk mesajları aldıklarını fakat Trump’ın geçmişinden ve ahde vefasızlıklarından dolayı müzakereye davetin uygulamalarla görülmesi gerektiğini söyledi.

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2012