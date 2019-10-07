Sallihi: 3 hafta içinde Arak Reaktörünün ikinci bölümü çalışmaya başlayacaktır

Salihi yaptığı açıklamada, ‘’Gelecek 2-3 hafta zarfında Arak Ağır Su Reaktörünün ikinci kısmının faaliyete başlayabilecektir. Son 4 yılda İranlı uzmanlar reaktörü çalışabilecek konuma getirdiler ve eksik olan kısımları da tamamlandı. ‘’ dedi.

Salihi, Buşehr reaktörünün 2 ve 3. Birimleri durumu ile ilgili, bu birimlerin iki yıldan beri yapımına başlandığını ve ikinci reaktörün 6 ve 3. Reaktörün de 8 sene sonra faaliyete başlayacağını söyledi.

Salihi, Buşehr 2 reaktörünün proje bedelinin 10 milyar dolar olduğunu ve bunun İran’ın en büyük projesi olduğunu söyledi.

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2012