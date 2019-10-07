İran'ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ili Seravan ilçesinde, silahlı örgüt şeklinde uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen baskında 3 kaçakçı yakalanırken, 2 ton 7 kg uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Sistan Beluçistan Kolluk Kuvvetleri Başkanı General kanberi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılarından 1 ton 334 kg afyon, 648 kg esrar, 10 kg metamfetamin, 9 kg morfin, 4 kg eroin ve 2 kg diğer türden uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini dile getirdi.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde yaklaşık her ay büyük miktarda uyuşturucu, polis ekipleri tarafından ele geçirilmektedir.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.