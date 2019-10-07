İmam Humeyni evini 215 bin yabancı ziyaretçi ziyaret etti

İRNA muhabirine konuşan İmam Humeyni Eserlerini Koruma, Düzenleme ve Yayma Kurumu Başkan Vekili Cevad Rezevi, 'Geçtiğimiz yılın ilk yarısında İmam Humeyni Evi'ni gezen yabanci turist sayısı 86 bin kadardı' diye konuştu.

Turistlerin bireysel, aile ve tur şeklinde İsviçre, Almanya, Kanada, Avusturya ve Çin'den bu tarihi evi gezdiklerine işaret eden Rezevi, 'Bu geziler sırasında İmam Humeyni'nin ülkülerini tanıtan 40 binden fazla kültürel ürün, ziyaretçilere sunuldu' ifadesini kullandı.

Yaklaşık 200 yıl önce İran'ın Merkezi ilinin Humeyn şehrinde yapılan İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklenen İmam Humeyni Evi, Humeyni'n Üç Köprü Mahallesi'nde yer alıyor.