İranlı genç serbest güreşçiler ikinci oldu

İran, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan 340 güreşçinin katılımıyla düzenlenen Azerbaycan Prix Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 5-6 Ekim tarihleri arasında Şamahı şehrinde düzenlendi.

İranlı güreşçiler Ali Kolizadegan 55 kg’de ve Emir Ali Sabute 80 kg’de rakiplerini yenerek birer altın madalya kazanmayı başardı.

Diğer güreşçilerimiz Emirhüseyin Hüsrevnejad 65 kg’de ve Abbas Halaç 110 kg’de birer gümüş madalya elde etti.

Öte yandan Said Pervane, Yusuf Cabbari, Behnam İbadüllahi, İmran Salgi ve Ümid Abbas ise birer bronz madalya kazandı.

Azerbaycan bu şampiyonada birinci olurken, İran ve Rusya sırasıyla ikinci ve üçüncü oldular.

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