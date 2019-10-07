8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı, Türkiye'nin katılımıyla başladı

Yerli ve yabancı 130 şirket ve firmanın katılım gösterdiği 8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı'nın açılış töreninde İran Sanayi Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililer katıldı.

İran'ın ve Ortadoğu'nun en büyük maden ve sanayi fuarlarından biri olarak görülen 8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı'na Türkiye'nin yanı sıra Çin, Güney Afrika, Rusya, İtalya, Almanya, Güney Kore, Japonya, Hindistan, Pakistan, Hollanda, İsveç, Belçika, İspanya, Çekya, Polonya, Romanya ve Kanada'dan firmalar katıldı.

30 bilimsel çalıştayın yapılmasının öngörüldüğü fuarda maden ve sanayi alanında faaliyet gösteren uzman ve şirketlerin katılımı yoğun oldu.

8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı 9 Ekim'e kadar Tahran'da faaliyetine devam edecek.