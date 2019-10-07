Zehirli propaganda İran ile Irak halklarını birbirinden ayıramaz

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Rabii, "Her zaman olduğu gibi İran İslam Cumhuriyeti, Iraklı kardeşlerini desteklemeye hazırdır' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularıyla barış ve dostluk yolunda ilerleyişinin durmayacağına değinen Hükümet Sözcüsü, 'Komşularla dostane ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmeye yönelik sürekli çabalar, davetsiz güçlerin bölgemize girmesini engellemenin en etkili yoludur’ değerlendirmesinde bulundu.

Rabii konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

, ‘İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkelerdeki herhangi bir huzursuzluk ve gerginlikten endişe duyuyor ve bölgenin tüm ülkelerinde barışı sağlamak için ciddi çaba sarf ediyor. Bu nedenle, Irak'ta son birkaç gündeki olaylar, İran hükümeti ve halkının üzüntü duyduğu gelişmelerdir’