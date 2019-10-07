Fenerbahçe'nin istediği Fransız futbolcuya Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör talip oldu

Rennes ile sözleşmesi bittikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan 32 yaşındaki Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın adı, geçtiğimiz yaz uzunca bir süre Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul etmişti. Hâlen boşta olan 32 yaşındaki 10 numarayla ilgili İtalya'dan gelen son haberse bomba etkisi yarattı.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı İran kulübü Tractor Sazi'nin bonservisi elinde olan dünyaca ünlü oyuncuya yıllık 1.8 milyon euro önerdiğini yazdı.

Fransa Futbol Ligi'nde oynayan Kevin Fortune'yi bu sezon başında transfer eden Traktör kulübünün İran futbol ligi tarihinde ikinci Fransız oyuncuyu kadrolarına katıp katmayacağı merak konusu.

Ben Arfa'ya önerilen transfer değerinin 1.8 milyon avro olduğu belirtildi.