İran Kültür ve Turizm Fuarı Ankara’da başladı

İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı ve Neyhane Sanat Evi’nin Altındağ Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik, Pazar günü saat 17’de başladı ve bir hafta sona erecek.

İran el sanatları, kakma sanatı ve minyatürü ile tarihi binalardan görüntüler, fuarda sergilendi.

Fuarın açılışında konuşan İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmud Sadıkizade yaptığı açıklamada, ‘İran'ın zengin kültürünü ve cazibe merkezlerini dost ve komşu Türk komşularımıza tanıtmayı amaçlayan bu tür programlar önemlidir. Bu tür faaliyetlerin iki ülke arasındaki ikili ilişkileri artıracağı umuyoruz' dedi.

Etkinliğin amacı İran kültürünü tanıtarak, iki ülkenin dostluğuna katkı sağlanması olarak bildirildi.

Etkinlik programı halka açık olarak düzenleniyor.

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