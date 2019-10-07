ABD'deki İranlı diplomatın biyolojik terör saldırısına uğradığı haberi yalanlandı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı'nın hastalığı ile ilgili son durumuna ilişkin açıklamada bulunan Zarif, 'Diplomatımızın New York'a gitmesinden sonra kansere yakalandığı anlaşıldı ve İran'dayken kendi hastalığından haberi yoktu' diye konuştu.

Taht-ı Revançı'nın hastalığından New York'a gitmeden önce İran'da haberdar olmaları durumunda hastalığın tedavi edileceğinin altını çizen Zarif, 'BM Daimi Temsilcimizin biyolojik terör saldırısına uğradığı haberleri ve duyumları yalanlıyorum. Taht-ı Revançı şuan tedavi edilmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Taht-ı Revançı, bu yıl BM 74. Genel Kurulu'na kansere yalanması nedeniyle katılamadı. Taht-ı Revançı daha önce İran ve P5+1 ülkeleri arasında uzun soluklu süren ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (İran Nükleer Anlaşması) ile sonuçlanan görüşmelerde İran heyetinde yer aldı.