7 Eki 2019 11:02
Journalist ID: 2394
News Code: 83506437
0 Persons

İran kısa animasyonu 24. Canberra Kısa Film Festivali'nden ödül aldı

İran kısa animasyonu 24. Canberra Kısa Film Festivali'nden ödül aldı

Tahran, İRNA- İranlı yönetmen İkbal Şirazi’nin yönettiği ’Bükülmüş Gri’ isimli kısa animasyon, Avustralya’da düzenlenen 24. Canberra Kısa Film Festivali'nin Takdir Ödülü'nü kazandı.

İranlı film yönetmeni İkbal Şirazi’nin ‘Bükülmüş Gri’ isimli kısa animasyonu, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen 24. Canberra Kısa Film Festivali'nin Takdir Ödülü'nü kazanmayı başardı.

Bu kısa animasyon daha önce İtalya 35. Çizgi Film Kulübü, Çizgi Roman, ABD'de düzenlenen 25. Safilm Film Festivali, 19. Nevada Film Festivali ve 20. Woodstock Film Festivali ve Kanada 33. Uluslararası Edmonton Film Festivali'nde vizyoan girdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 12 =