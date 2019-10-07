İslam İnkılabı Rehberi, Irak'taki gösterilere tepki gösterdi

Twitter hesabından açıklama yapan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin Ofisi, Ayetullah Hamanei'nin şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

'İran ve Irak, Allah'a imanla Ehlibeyt ve İmam Hüseyin'e sevgi aracılığıyla vücut, kalp ve canları birbirine bağlı iki halktır. Günden güne de bu bağlılık artacaktır. Düşmanlar ayrılık ve tefrika çıkarmaya çalışsa da başaramamış ve komploları boşa çıkacak.'

Milyonlarca Ehlibeyt ve İmam Hüseyin aşığı zairin başta İran ve Irak halklarının dostluğu olmak üzere dünya müslümanlarının en büyük birlik simgeleri arasında yer alan Erbain yürüyüşleri için İran ve dünya genelinden Irak'a gitmesine günler kala, iki halkın ortak düşmanları Irak'ta gösterileri tahrik ederek ve kızıştırarak, bu büyük ve birlik sağlayıcı töreni etkilemeye çalışmaktadır.

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da İran ve diğer ülkelerden milyonlarca kişi, Erbain yürüyüşlerine katılmak için Irak'ın Kerbela ketine akın ediyor.