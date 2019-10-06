İran hac konusunda Türkiye ile iş birliğine hazır

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mecid Can ile bugün başkent Tahran'da bir araya gelen İslam İnkılabı Rehberi'nin Hac ve Ziyayer İşleri Temsilcisi Abdülfettah Nevvab, Can ile ikili dini ve kültürel ilişkileri ele aldı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirten Nevvab, Türkiye ile İran'ın daha fazla iletişim ve koordinasyon içerisinde olmaları drumunda İslam dünyasının sorunlarının çözümünde etkilerini arttıracaklarını söyledi.

Hac programları ve iki ülke zairlerinin dini işlerini iyileştirmek adına Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan Nevvab, İslam ülkeleri ve toplumları arasında iletişimin gelişmesi ile düşmanların gücünün azalacağını vurguladı.

Türkiye Tahran Büyükelçiliği Mecit Can da bu görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke üst düzey yetkililerinin Tahran-Ankara ilişkilerine olağanüstü önem verdiğini belirterek, 'Diyanet İşleri Başkanlığı ile İslam İnkılabı Rehberi'ne bağlı kurumlar ve kültürel ve dini örgütler arasındaki ilişkiler, iki ülke ilişkilerinin derinleşmesinde büyük etki bırakabilir' ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye'nin ilişkileri geliştikçe İslam dünyasının sorunlarının çözümünün kolaylaşacağını kaydeden Can, 'İslam ülkeleri çeşitli ülkelerde gördükleri zulümlere karşı birbiri ile bağlantılarını güçlendirmeli' diye ekledi.