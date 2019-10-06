2020 Olimpiyat Oyunları İran'ın 'Tabancanın Kraliçesi'ni bekliyor

Brezilya'da düzenlenen Rio 2016 Paralimpik oyunlarında iki altın madalya ve 2012 Londra Olimpiyatlarının bronz madalya sahibi İranlı kadın sporcu Sare Cevanmerdi, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından o yılın eylül ayında en iyi kadın sporcusu seçilmişti.

Cevanmerdi ayrıca Almanya'da düzenlenen 2018 Dünya Para Atıcılık Şampiyonası'nın altın madalyasını boynuna takmıştı.

Milli sporcumuz madalyaları bunlarla sınırlı kalmıyor. Cevanmerdi 2014 Asya Oyunları'nda iki altın madalya ile Asya kıtasının en iyi kadın sporcusu unvanını elde ederek, ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

2020 Olimpiyat Oyunları eleme maçlarında gösterdiği performansıyla Olimpiyatşara katılmayı kesinleştiren Cevanmerdi, Endonezya'da düzenlenen 2018 Asya Oyunları'nda İran kafilesinin bayraktarı olarak yer aldı.

Cevanmerdi spor dışında sosyal aktiviteleri ile dikkati çekiyor. Şiraz Üniversitesi'nden yüksek lisans mezunu olan sporcumuz, halihazırda Fars Fençlik ve Spor İl Kurumu'nda görev yapıyor.