İran dış ticaret hacmi 42 milyar doları geçti

İran Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, petrol dışı ihracat miktarı bu dönemde 20 milyar 948 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çin, Irak, Türkiye, BAE ve Afganistan bu dönemde sırasıyla İran'ın en büyük ihracat pazarları oldu. Bu beş ülke toplam ihracatın yüzde 75'ini oluşturdu.

Yılın ilk altı ayında ayrıca 21 milyar 221 milyon dolar değerinde 16 milyon 567 bin ton ürün, ülkeye ithal edildi.

Çin, BAE, Türkiye, Hindistan ve Almanya İran takviminin ilk yarısında İran'ın ithalat yaptığı ilk 5 ülke konumuna oturdu. Bunlar ülkenin toplam ithalatının yüzde 70'lik payını oluşturdu.