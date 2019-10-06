Dışişleri Bakanı Zarif: Afganistan'da barış, tüm Afgan tarafların katılımıyla mümkün

İslami Şura Meclisi oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, tüm Afgan grupların bu ülkede barış sürecine katkı sağlamaları ve rol ifa etmeleri gerektiğini belirtti.

İran'ın farklı komitelerde Afganistan'dan barış ile ilgili Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile sonuca vardığını kaydeden Zarif, 'Aylardır Afganistan seçimlerle uğraşıyor. Hükümetin kurulmasından sonra bu konuyu takip edebiliriz' diye konuştu.

Afganistan'ın 2001 yılında ABD'nin terörle mücadele bahanesiyle askeri saldırısına uğramasından sonra barış ve huzura kavuşamadığının altını çizen Zarif, 'Amerikalılar Afaganistan'da barışın sağlanmasına yönelik çalıştıklarını iddia etmelerine karşın, onların savaşla boğuşan bu ülkede varlık göstermeleri, Afganistan'da güvenlğin olmaması ve savaşın en önemli nedenidir' diye ekledi.