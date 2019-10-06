İran Rusya'da düzenlenen Dünya Karate-1 Ligi Şampiyonu oldu

4 Ekim'de 85 ülkeden 642 karatecinin katılımıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da başlayan Dünya Karate-1 Ligi Şampiyonsı'nın 6. evresi bugün en iyilerin seçilmesiyle sona erdi.

2020 Olimpiyat Oyunları'nın eleme maçları olan bu şampiyonaya İran kata ve kumite kategorilerinde erkekler ve kadınlar dalında katıldı.

2019 Dünya Karate-1 Ligi Şampiyonası'nın son gününde Millilerimiz 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ve toplam 5 madalya ile ilk sırada yer aldı.

İran'ın ardından 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile İspanya ve 2 altın ile 1 bronz madalya ile Azerbaycan sırasıyla ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

Japonya, Rusya, Türkiye ve Fransa da sırasıyla 4-7. oldu.

İranda madalya kazananların isimleri şu şekilde:

Altın madalya sahibi olanlar: Zebihullah Purşeyb, Sara Behmenyar ve Rozita Alipur. Gümüş madalya: Seccad Gençzade. Bronz madalya: Behmen Asgeri.

Altın madalya alanlar arasında iki İranlı kadının yer alması şampiyonaya damga vurdu.