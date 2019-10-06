İran akciğer naklinde Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın en başarılı ülkesi konumundadır

Bugün İran'da düzenlenen Uluslararası Akciğer Hastalıkları, Özel Bakımlar ve Verem Kongresi'nde konuşan kongre başkanı Ali Ekber Vilayeti, İran'da akciğer nakli yapan hastaların hayatta kalma oranlarının kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve diğer ülkelerle benzerlik taşıdığını açıkladı.

Mesih Danişveri Hastanesi'nin faaliyete başlamasından sonra 2 bine yakın soluk borusu ameliyatının gerçekleştiğini bildiren Vilayeti, 'Bu ülke sağlık sektörünün en büyük kazanımların biri olarak dünya genelinde eşsizdir' diye konuştu.

Akciğer naklinin en zor ameliyatlardan biri olduğunu ve İran'ın bunu başardığının altını çizen Vilayeti, 'Mesih Danişveri Hastanesi'nden şimdiye kadar ayrıca 205 böbrek ve 257 kalp nakli yapılmıştır' diye ekledi.