İran'dan komşu ülkelere laboratuvar hizmetleri ihracatı kolaylaşacak

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Bilgilendirme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rıza Esediferd yaptığı açıklamada, müdür olarak görev yaptığı kurumun en önemli programlarından birinin komşu ülkelere laboratuvar hizmet ihracatında kolaylıkların sağlanması olduğunu bildirdi.

Ülkenin sınır şehirlerinde bazı laboratuvarların komşu ülkelere hizmet sunduklarını kaydeden Esediferd, yaptıkları çalışmalarla bu hizmetlerin bölgedeki komşu ülkelere sunulmasını hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

İran tıp alanındaki ileri seviyede olması, bölge ülkelerine kıyasla iyi tedavi ve sağlık hizmetlerine sahip olması ve tıp ve sağlık sektöründe nispeten ucuz hizmetlerin bulunması nedeniyle medikal turizmin en önemli destinasyonlarından birine dönüşmektedir.