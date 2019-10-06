Kazak bisikletçi, İran Azerbaycanı Bisiklet Turu'nda ilk sırada yer aldı

72 bisikletçinin yarıştığı 198 kilometrelik Tebriz-Serein arası hattında Kazak bisikletçiden sonra Rusya ve Belarus sporcuları sırasıyla ikinci ve üçüncülüğü elde etti.

2 Ekim'de başlayan 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 6 Ekim'de son bulacak. Tur Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Erdebil illerinde düzenlenmektedir.

Turun beşinci ve son etabı ise yarın Serein-Tebriz arasındaki hattında sporcuların yarşı ile bitecek.

Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu ilk olarak 1986 yılında ulusal düzeyde ve yerli takımların katılımıyla düzenlendi.