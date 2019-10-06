6 Eki 2019 10:41
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News Code: 83504953
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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre İran bilim ve mühendislik endeksinde dünya üçüncüsü

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre İran bilim ve mühendislik endeksinde dünya üçüncüsü

Tahran, IRNA- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2019 raporuna göre İran, bilim ve mühendislik alanında mezunlar açısından 43.9 puanla dünyanın üçüncü sırasında yer aldı.

Örgütün 2019 raporunda ülkemiz Brezilya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Katar'ı geride bırakarak ve geçtiğimiz yıla göre 4 basamak yükselerek, dünyada üçüncü sırada yer aldı.

İran'ın dahil olduğu 190 ülkenin üye olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü her yıl bazı kriterlere göre, üye ülkelerin inovasyon endeksini yayımlıyor. İnavosyonun halkların kalkınmasındaki önemi nedeniyle ülkeler, sıralamada yükselmek için büyük rekabet içindeler.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2019 raporunda ayrıca İran 4 basamak yükselerek, inovasyon bağlamında dünyanın 61.'si, Orta ve Güney Asya'nın ise ikincisi oldu.

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