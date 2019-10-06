Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre İran bilim ve mühendislik endeksinde dünya üçüncüsü

Örgütün 2019 raporunda ülkemiz Brezilya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Katar'ı geride bırakarak ve geçtiğimiz yıla göre 4 basamak yükselerek, dünyada üçüncü sırada yer aldı.

İran'ın dahil olduğu 190 ülkenin üye olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü her yıl bazı kriterlere göre, üye ülkelerin inovasyon endeksini yayımlıyor. İnavosyonun halkların kalkınmasındaki önemi nedeniyle ülkeler, sıralamada yükselmek için büyük rekabet içindeler.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün 2019 raporunda ayrıca İran 4 basamak yükselerek, inovasyon bağlamında dünyanın 61.'si, Orta ve Güney Asya'nın ise ikincisi oldu.