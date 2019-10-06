İçişleri Bakanı İsviçre'ye gitti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 70. Toplantısı, 7-10 Ekim tarihleri arasında Cenevre'de düzenlenecek.

Bugün Cenevre'ye giden İçişleri Bakanı Rahmani Fazli'nin bu toplantıya konuşmacı olarak katılmasının yanı sıra, Pakistan ve Afganistan yetkilileri ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile görüşmesi bekleniyor.

İran Sosyal İşler Kurumu Başkanı Taki Rüstemvendi ile İçişleri Bakanlığı Uluslararası İşler Merkezi Başkanı Rahim Saki, İçişleri Bakanı Rahmani Fazli'ye bu ziyarette eşlik ediyor.