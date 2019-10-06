İran-Azerbaycan-Rusya enerji koridoru oluşturacak

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilerler düzenlediği basın toplantısında konuşan Azerbaycna Ekonomi Bakanı Şahin Mudtafayev, 'Halihazırda Kuzey-Güney Enerji Koridoru adı ile Azerbaycan-İran-Rusya arasında enerji koridoru kurulması konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bu tür eylemler, enerji iş birliği arttırır' değerlendirmesinde bulundu.

Moskova ile Bakü'nün elektrik takası yaptıklarını kaydeden Azerbaycanlı Bakan Mustafayev, '2018 yılında Azerbaycan'dan Rusya'ya 121 milyon kilovat, Rusya'da Azerbaycan'a 76 milyon kilovat elektrik ihraç edilmiştir' diye konuştu.

Oluşturulacak Kuzey-Güney Enerji Koridoru'nda İran'dan Tavanir Şirketi, Rusya'dan Operator System ve Azerbaycan'dan Rosseti Elektrik Firması yer alacak.