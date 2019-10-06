6 Eki 2019 09:17
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News Code: 83504773
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İran: Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler eyleme geçmezlerse, taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz

İran: Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler eyleme geçmezlerse, taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz

Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı, Tahran'ın ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini düşürerek, hakları ile taahhütleri arasında bir denge sağlamaya çalıştığını belirterek, 'Kaşır tarafların bir eylem yapmamalrı halinde, taahhütleri azaltmanın sonraki adımlarına geçilecek' dedi.

İslam İnkılabı Rehberi'nin belirttiği gibi nükleer teknolojinin herkese ve nükleer silahın hiç kimseye ait olmadığını kaydeden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, 'Son gelişmeler dikkate alındığında, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerini azaltma kararı, ABD'nin bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden bir yıl sonra ve hakları ile taahhütleri arasında denge sağlamak üzere alınmış ve İran bir yıl straretik olarak sabretmiştir' diye konuştu.

Karşı tarafların benzer şekilde davranmaya devam etmeleri durumunda İran'ın yine de taahhütlerini askıya alacağının altını çizen Kemalvendi, 'Aksi takdirde taahhütlerimizi azaltmayı sürdüreceğiz' diye ekledi.

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