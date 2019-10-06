İran: Nükleer anlaşmaya taraf ülkeler eyleme geçmezlerse, taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz

İslam İnkılabı Rehberi'nin belirttiği gibi nükleer teknolojinin herkese ve nükleer silahın hiç kimseye ait olmadığını kaydeden İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi, 'Son gelişmeler dikkate alındığında, İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerini azaltma kararı, ABD'nin bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinden bir yıl sonra ve hakları ile taahhütleri arasında denge sağlamak üzere alınmış ve İran bir yıl straretik olarak sabretmiştir' diye konuştu.

Karşı tarafların benzer şekilde davranmaya devam etmeleri durumunda İran'ın yine de taahhütlerini askıya alacağının altını çizen Kemalvendi, 'Aksi takdirde taahhütlerimizi azaltmayı sürdüreceğiz' diye ekledi.