Mazenderan EİT üyesi ülkelerin 2022 yılı turizm başkenti olarak seçildi

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Mazenderan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Seyfullah Ferzane, İran'ın Hazar Denizi kyısında yer alan Mazenderan ilinin Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'na üye ülkelerin turizm başkenti olması için önerilerini 6 ay önce ilgili yetkililere ilettiklerini bve 4 Ekim'de bu önerini kabul edildiğini açıkladı.

Mazenderan'ın turizm başkenti olarak tercih edilmesinin il turizm sektöründe önemli bir gelişme olduğuna işaret eden Ferzane, 'Mazenderan'ın turist çekmek için potansiyeli ve bilfiil kapasiteleri ile Ortadoğu ve Batı Asya bölgesinin en iyi ikliminde yer alması, il için olumlu bir gelişmedir' diye konuştu.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'na üye ülkelerin ortak siyasi ve coğrafi sınırlarla birlikte kültürel paydalarının bulunduğunun altını çizen Ferzane, 'Bu ortaklıklar, bölge tarih ve uygarlığını oluşturmuş ve bu bölge, dünyanın en eski yaşam yerlerinden biri olarak biliniyor' değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ülkelerinin turizm açısından büyük potansiyeller barındırdığına değinen Mazenderan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel Müdürü Ferzane, 'Bölgemizde Türkiye öne çıkarak, 30 milyondan fazla turist ile sıralamada başı çekiyor' diye ekledi.

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan EİT, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği örgütünün ardılıdır. 1992 yılında Orta Asya cumhuriyetleri ve Azerbaycan'ı da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasında kurulan Orta Asya İşbirliği Teşkilatı (CACO)'nın da devamı niteliğindedir. EİT'nin genel merkezi ve kültür bürosu İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de ve bilimsel bürosu ise Pakistan'dadır.