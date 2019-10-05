Dünya Karate Ligi'nde ikinci İranlı kadın karateci finale çıktı

4 Ekim'de Rusya'nın başkenti Moskova'da 85 ülkeden 642 karatecinin katılımıyla başlayan Dünya Karate Ligi'nin altıncı turu, 6 Ekim'e kadar devam edecek.

2020 Olimpiyat Oyunları'nın eleme maçları olarak düzenlenen Dünya Karate Ligi'nde İran Milli Karate Takımı kadınlar ve erkeklerde kata ve kumite kategorilerinde rakipleri ile mücadele ediyor.

Bugün oynanan maçlarda milli karatecimiz Rozita Alipur, İsviçre, Sırbistan ve Fransa'dan rakiplerini yendikten sonra Faslı ve Mısırlı rakiplerine karşı zafer kazanarak finale yükseldi.

Alipur altın madalya elde etmek ve şampiyon olmak için Kanadalı kadın karateci ile mücadele edecek.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde -50 kg'de mücadele eden diğer karatecimiz Sara Behmenyar, Çin'li karateciyi mağlup ederek ilk İranlı sporcu olarak final aşamasına çıktı.

Behmenyar altın madalya kazanmak için yarın Alman kadın karateci ile mücadele etmesi gerekiyor