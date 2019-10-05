İran, Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci zaferini kazandı

Kaptan Said Maruf'un yokluğunda Avustralya ile karşı karşıya gelen İran Milli Voleybol Takımı, Avustralya'ya karşı 25-22, 25-18 ve 25-23 setlerle zafer ilan etti. Millelerimiz ikinci sette rakibine 25-18 yenildi.
İgor Kolakoviç'in teknik direktörlüğünü üstlendiği İran Milli Voleybol Takımı'nda Cevad Kerimi, Emir Gafur, Milad İbadipur, Emirhüseyin İsfendiyar, Mesud Gulami, Ali Asger Mücerred ve Muhummedrıza Müezzin oynadı.
Dün de Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Millilerimiz ilk zaferlerini Kanada'yı yenerek elde etmişti.
1 Ekim'de Japonya'da başlayan Dünya Voleybol Şampiyonası, 15 Ekim günü sona erecek. Şampiyonaya 12 takım katıldı.
İran Milli Voleybol Takımı şimdiye kadar 3 defa Dünya Voleybol Şampiyonası'na katıldı.
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