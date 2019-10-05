İran Ortadoğu'da en büyük kordon kanı kök hücreleri rezervine sahip

Meşhed'de gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Ruyan Kök Hücre Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Murtaza Zarrabi, 'Bu 130 bin örnek, İran kamu ve özel kordon kanı bankalarında rezerv edilmiştir' dedi.

Tahran, İsfahan ve Rezevi Horasan illerinin ülke çapında bulundurdukları göbek kordon kanı kök hücre rezervi açısından sırasıyla ilk üç sırada yer aldıklarına değinen Zarrabi, dünya çapında göbek kordon kanı kök hücre rezervinin 700 bin örnekten oluştuğunu bildirdi.

Kök hücrelerin 80 hastalığın tedavisinde kullanıldığını belirten Ruyan Kök Hücre Teknoloji Şirketi Genel Müdürü Zarrabi, İran'da çeşitli hastalıkların tedavisi için kök hücreler aracılığıyla bin nakil ameliyatının yapıldığını ve bunlardan 200 kadarının göbek kordon kanı kök hücrelerine ait olduğunu açıkladı.