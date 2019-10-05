İtalya'nın Tahran Büyükelçisi: İran turist çekmek için birçok potansiyeli elinde bulunduruyor

İRNA'ya özel demeç veren İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone İran'ın tarihi geçmişine işaret ederek, 'İran yabancı turistler için ilgi çekici bir yerdir ve birçok yabancı ziyaretçi, İran'ın turist destinasyonu olarak tercih ediyor' diye belirtti.

İtalyan turistlerin İran'ı çok sevdiğini kaydeden İtalyan Büyükelçi, 'Bu ülkde doğal çeşitlilik büyük miktarda ve bu İtalyan turistlerin merak ve ilgisini çekiyor. Ayrıca İtalyanlar İran'ın muhteşem tarihi eserlerini yakından görmeyi çok seviyor. İran'daki mimari köklü olup İtalyan turistler için görmesi gereken yerlerin başında geliyor' değerlendirmesinde bulundu.

İran'da yolculuk yapmanın nispeten ucuz olması dolayısıyla bu köklü uygarlığa sahip güzel ülkeyi gezmeyi önemli kıldığına dikkati çeken Perrone, 'Yabancı turistler kendileri İran'a gelip, burayı yakından görmeleri ve bazı yabancıların bu ülkeden olumsuz bir imaj sunmaya çalışmalarının yalandan ibaret olduğunu görmeliler. İran'ın güzelliklerinden yararlanmak ve İranlıların misafirperverliğini tatmak için bu ülkeye gelmeli' diye ekledi.