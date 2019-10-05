İran yerli üretimi güçlendirme ve ithalatı azaltma yolunda ilerliyor

Otomotic Sanayi Özel Oturumu'nda konuşan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani burada yaptığı açıklamada, 'Bu hedefe ulaşmak için yaklaşık 4 milyar dolar civarında bir yatırıma ihtiyacımız var' dedi.

Düşürülecek ithalatın sektörler bazında ele alındığında 1.2 milyar doların teksit ve giyim kuşam sektörü ile 500 milyon dolarının selüloz sanayiine ait olacağına değinen İranlı Bakan, 'Bu plan kapsamında 2.7 milyar dolar kimya sanayiinde, 2.4 milyar dolar maden sanayi, 600 milyon dolar metal ve demir çelik sektörü, 650 milyon dolar beyaz eşya, 650 milyon dolar makine, 1.4 milyar dolar otomotiv sektörü ve 250 milyon dolar elektrik araçlarında ithalatı azaltmayı hedefliyoruz' diye ekledi.

İran halihazırda ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan en ağır ekonomik yaptırımlara maruz kaldığı için, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan petrol satışından elde edilen gelir, aşırı şekilde düşmüştür.

Ambargolar nedeniye İran ekonomik politikalarında değişime giderek, petrole bağımlığı azaltmayı ve ülke içinde sanayi ile üretim sektörülerini güçlerinde konusunda adım atmaktadır.