5 Eki 2019 11:49
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Urmiye Gölü'nün hacmi 1100 kilometrekare arttı

Urmiye Gölü'nün hacmi 1100 kilometrekare arttı

Urmiye, IRNA- Urmiye Gölünü Canlandırma Komitesi Batı Azerbaycan İl Bürosu Başkanı, Urmiye Gölü'nün hacminin 2 bin 814 kilometrekareye çıktığını belirterek, 'Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, gölün hacminin 1104 kilometrekare artış gösterdiğini gözlemliyoruz' dedi.

İRNA muhabirine konuşan Urmiye Gölünü Canlandırma Komitesi Batı Azerbaycan İl Bürosu Başkanı Ferhad Sarhoş, 'Urmiye Gölü'nün su miktarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 1 metre 2 santimetre arttı' diye konuştu.

Urmiye Gölü'nün sıcak mevsimlerde su miktarının düştüğüne dikkati çeken Sarhoş, Ruhanş Hükümeti'nin önlemleri sayesinde gölün kuruma sürecinin son bularak, yeniden canlandığını ve eski günlerine kavuşmaya başladığını bildirdi.

Urmiye Gölü'ne su ulaştırma projelerinin yılsonuna kadar uygulanmaya başlayacağının altını çizen Urmiye Gölünü Canlandırma Komitesi Batı Azerbaycan İl Bürosu Başkanı Sarhoş, bu projelerin hayat geçmesi durumunda Azerbaycan bölgesinin su incisi olarak bilinen Urmiye Gölü'nün çok güçleneceğini kaydetti.

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