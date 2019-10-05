5 Eki 2019 11:30
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Roma Film Festivali'nde İran filmi vizyona girecek

Roma Film Festivali'nde İran filmi vizyona girecek

Tahran, IRNA- İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Roma Asya Film Festivali'nde İranlı yönetmen Cemşid Mahmudi'nin '20 Kemiği Aynı Anda Kırmak' isimli filmi seyirci ile buluşacak.

1 Ekim'de başlayan 20. Roma Asya Film Festivali 10 Ekim'de son bulacak.

Nuri Pictures Şirketi'nin uluslararası dağıtımını üstlendiği bu filmin İran'daki dağıtım firması, Said Hani'nin başkanlığındaki Film Evi kuruluşudur.

Uluslararası Busan Film Festivali'nde çok sayıda ödüle değer görülen '20 Kemiği Aynı Anda Kırmak' filmi, son olarak Stockhol Semah Festivali'nin en iyi film ödülüne değer görüldü.

Filmde Muhsin Tenabende, Muctaba Pirzade, Feriştah Hüseyni, Fatma Hüseyni, Fatma Mirzayi, Muhya Rızayi, Said Çengiziyan ve Alirıza Üstadi gibi oyuncular yer aldı.

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