İran ve Türkmenistan arasında birkaç iş birliği protokolü imzalandı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen İran-Türkmenistan 15. Ortak Ekonomik İş Birliği Toplantısı'nda taraflar, karayolları ve taşımacılık başta olmak üzere ekonomik iş birliğini güçlendirme kararı alarak, iş birliği protokolüne imza attı.

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehran Ademnejad'ın İran tarafını temsil ettiği bu toplantının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 28 Eylül'de Türkmenistan Milli Günü'nü kutlamasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

Türkmenistan'ın üçüncü en büyük ticaret ortağı olan İran'la bu ülke arasında daha çok taşımacılık, transit, yol yapımı, elektrik üretimi ve doğalgaz alanlarında iş birliği devam ediyor.