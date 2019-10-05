İran-İtalya iyi ilişkilerini korumaya çalışmalıyız

İRNA'ya konuşan İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone, 'Tasarım ve mimari alanında faaliyet gösteren çok sayıda İran firması mecvut. İranlı tasarımcılar gerçekten inovasyon sahibi ve bizim bu töreni düzenlememizin sebebi, ünlü bir İtalyan şirketine ait eserleri ziyaretçilere sunmanın yanı sıra, iki ülke arasında tasarım konusunda eskiden beri var olan ilişkileri yeniden canlandırmaktır' diye konuştu.

İtalya'dan birçok şirketin İran fuarlarına katıldığına değinen İtalyan Büyükelçi, bu firmaların genellikle İran'da iş hayatını sürdürdüklerini açıkladı.

Kültürün halklar arasında bir köprü görevi yaptığının altını çizen Perrone, 'Glıbal sanat ve kültür dili kullanarak, İran ve İtalya halklarının iletişimini arttırmayı düşünüyoruz. Halkın da bizden beklediği budur' diye ekledi.

Başkent Tahran'ın Şehr-i Aftab Fuarlar Merkezi'nde 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Tarım Makine ve Ekipmanları'nda İtalya'dan 7 şirket katıldıç