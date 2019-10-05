İran'ın kuzeyinde nadir kaktüs cenneti

İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan ilinin kuzeybatısında Azerbaycan sınırında yer alan Astara ilçesinde nadir, pahalı ve görünüşte haşin kaktüslerden oluşan güzel ve kendine özgü bir yığın, görenleri hayrete düşürüyor.

Ortadoğu'nun en büyük sera kaktüsünü barındıran bu fuarın büyüklüğü 1400 metrekaredir ve 2200 tür kaktüsü içinde barındırıyor.

Brezilya, Peru, Meksika, Bolviya ve Güney Amerika'nın diğer bölgelerinden çeşitli kaktüslerin yer aldığı bu fuarda bazı kaktüs türleri nadirdir. Asta Kaktüs Cenneti'ndeki kaktüslerin birçoğu o kadar enderdir ki bu gibilerini Ortadoğu'nun diğer bölge ve ülkelerinde bulmak mümkün değil.

Nadir ve pahalı çiçek ve bitkiler dalında marka haline gelen bu cennet, Gilan ili ve Asta ilçesinin bir simgesine dönüşmüş ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turist, fuarı yakından görmek için Astara'yı ziyaret ediyor.