İranlı kadın karateci Dünya Karate Ligi finaline yükseldi

İRNA'ya açıklamalarda bulunan İran'ın Gilan ili Karate Kurulu Başkanı Mezda Sufi, 'Gilan ilinden olan Sara Behmenyar iyi performansla tğm rakiplerini yenerek, Rusya'da düzenlenen Dünya Karate Ligi'nin final aşamasına yükselmeyi başardı' dedi.

Sufi açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Moskova'da düzenlenen Dünya Karate-1 Ligi'nin 6. turunda -50 kg'de mücadele eden Sara Behmenyar, Çin'li karateciyi mağlup ederek ilk İranlı sporcu olarak final aşamasına çıktı.

Behmenyar altın madalya kazanmak için yarın Alman kadın karateci ile mücadele etmesi gerekiyor.'

85 ülkeden 642 karatecinin katılımıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da başlayan Dünya Karate Ligi'nde karateciler kata ve mücadele kategorilerinde madalya kazanmak için birbiri ile mücadele ediyor.