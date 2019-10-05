İran turizm büyümesi açısından dünya ikincisi oldu

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında 4 milyon 876 bin turisti ağırlayan İran, 2018 yılında yüzde 49.9 büyüme ile 7 milyon 295 bin yabancı turist çekmeti başararak, yüzde 51'lik büyüme ile ilk sırada yer alan Ekvador'un ardından dünyada bu sıralamada ikinciliği elde etti.

2017-2018 arası %49.9 büyüme kaydeden İran'da 2016-2017 arası yabancı turist ağırlama oranı eksi yüzde 1.5 olarak gerçekleşmiş ve aslında turist sayısı azalmıştı.

Dünya Turizm Örgütü 2018 yılı için İran turizm gelirlerini bildirmese de, 2017 yılında İran'ın bu alanda 4 milyar 402 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

Son yıllarda turist sayısı ve geliri İran'da büyük oradan artış kaydetmiş, öyle ki 2010 yılında İran turizm geliri 2 milyar 438 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.