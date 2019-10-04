İran Voleybolu Dünya Kupasında ilk zaferini kazandı

İran takımı daha önceki karşılaşmalarda Mısır ve Suriye takımlarına yenmişti ve Kanada karşısında yedek oyuncularla çıktı.

İran takımı oyunu 3-1 kazanmayı başladı. Birinci seti Kanada takımı 25-18 kazanırken ikinci, üçüncü ve dördüncü setleri İran takımı 25-23, 27-25 ve 25-19 kazanmayı başardı.

Japonya’nın 3 kentinde düzenlenen karşılaşmalara 12 ülke katılmaktadır. İran bugüne kadar 3 kez bu karşılaşmalara katılmıştır. İran takımı 1991 yılında karşılaşmalarda 11., 2011 yılında 9. ve 2015 yılında 8. Sırada yer aldı.

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2012