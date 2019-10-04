4 Eki 2019 09:38
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İran Voleybolu Dünya Kupasında ilk zaferini kazandı

İran Voleybolu Dünya Kupasında ilk zaferini kazandı

Tahran, IRNA- İran Voleybol Takımı Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmalarında Kanada takımını yenerek ilk zaferini kazandı.

İran takımı daha önceki karşılaşmalarda Mısır ve Suriye takımlarına yenmişti ve Kanada karşısında yedek oyuncularla çıktı.

İran takımı oyunu 3-1 kazanmayı başladı. Birinci seti Kanada takımı 25-18 kazanırken ikinci, üçüncü ve dördüncü setleri İran takımı 25-23, 27-25 ve 25-19 kazanmayı başardı.

Japonya’nın 3 kentinde düzenlenen karşılaşmalara 12 ülke katılmaktadır. İran bugüne kadar 3 kez bu karşılaşmalara katılmıştır. İran takımı 1991 yılında  karşılaşmalarda 11., 2011 yılında 9. ve 2015 yılında 8. Sırada yer aldı.

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2012

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