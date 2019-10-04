4 Eki 2019 08:47
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News Code: 83502385
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Mustafa Denizli’nin yönettiği takım dünyanın ilk beş takımı arasında yer aldı

Mustafa Denizli’nin yönettiği takım dünyanın ilk beş takımı arasında yer aldı

Tebriz, IRNA- Mustafa Denizli’nin yönettiği Traktör takımı taraftarın maçları izlenmesi yönünden dünyanın 5. Sırasında yer almaktadır.

Transfermarkt resmi sitesinin bildirdiğine göre, Traktör takımının her maçı ortalama 66 bin 833 seyirci tarafından izlenmektedir.

Listede Dortmond takımı 81 bin 365 seyirci ile birinci, Barselona 77 bin 31 seyirci ile ikinci, Bayern Münih 75 bin seyirci ile 3. Sırada yer almaktadır.

Listede Manchester United 73 bin 73 bin 432 seyirci ile dördüncü, Arsenal 50 bin 293 seyirci ile altıncı ve Real Madrid 60 bin 122 seyirci ile 7. sırada yer almaktadır.

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2012

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