Zengene: İran bölge ülkelerinin dostudur

Rusya Enerji Forumuna katılan Zengene, yaptığı açıklamada, ‘’Biz bölgenin diğer ülkeleri ile birlikte Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazının güvenliğini sağlamaya hazırız ve bu iş bölge ülkelerinin eli ile olmalı. ‘’ dedi.

İran’ın bölge ülkelerinin dostu olduğunu, bölgede düşman olmadığını ve düşmanın dışardan olduğunu ifade eden Zengene, İran’ın ihtilafların yaratılması için adım atmadığını ifade etti.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Birliğinin liderler zirvesinin Aralık ayında Gine’de düzenleneceğini ifade eden Zengene bir sonraki toplantının da Katar’ın ev sahipliğinde olacağını söyledi.

Tek yönlü politikaların dünya için bir tehdit oluşturduğunu, Avrupa ülkelerinin de Amerika’nın tek yönlü politikalarını onaylamadıklarını ifade eden Zengene, ‘’Batılı ülkeleri Amerika’nın karşısında durmak istiyor fakat bunu yapamıyorlar, belki yeni güçlenen ekonomilerin gelişmesi ile dünyada güç dengesi sağlanabilir. ‘’ dedi.

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2012