İran ve Tacikistan iki ülke arasında turizm sanayinin gelişmesine vurgu yaptı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Turizm Bakanları Toplantısı için Tacikistan’da bulunan Munesan, Mehreddin ile görüştü.

Mehreddin, bölgedeki mevcut şartlara değinerek, İran’ın mevcut sorunların üstesinden geleceğini söyledi.

Mehreddin, İran firmalarının ülkesindeki büyük projelere verdikleri desteklerden dolayı takdirlerini bildirerek, iki ülke arasındaki ortak dil ve kültürden ilişkilerin gelişmesi için yararlanılmasını istedi.

Munesan da son aylarda iki ülke cumhurbaşkanlarının görüştüğünü belirterek, İran’ın kardeş Tacikistan ile ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

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2012