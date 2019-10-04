4 Eki 2019 08:25
Journalist ID: 1942
News Code: 83502378
0 Persons

İran ve Tacikistan iki ülke arasında turizm sanayinin gelişmesine vurgu yaptı

İran ve Tacikistan iki ülke arasında turizm sanayinin gelişmesine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Ali Esğer Munesan ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Seraceddin Mehreddin yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki turizmin gelişmesine vurgu yaptılar.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Turizm Bakanları Toplantısı için Tacikistan’da bulunan Munesan, Mehreddin ile görüştü.

Mehreddin, bölgedeki mevcut şartlara değinerek, İran’ın mevcut sorunların üstesinden geleceğini söyledi.

Mehreddin, İran firmalarının ülkesindeki büyük projelere verdikleri desteklerden dolayı takdirlerini bildirerek, iki ülke arasındaki ortak dil ve kültürden ilişkilerin gelişmesi için yararlanılmasını istedi.

Munesan da son aylarda iki ülke cumhurbaşkanlarının görüştüğünü belirterek, İran’ın kardeş Tacikistan ile ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 12 =