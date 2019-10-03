Bitkisel ilaçların ihracat değeri 570 milyon dolardır

İran Tarım Bakanlığı, Bitkisel İlaçların ekimini destekleme birimi başkanı Hüseyin Zeyneli yaptığı açıklamada ülkede yıllık 400 milyon ton bitkisel ilaç üretildiğini ve bu alanda yaklaşık iki milyon kişinin faaliyette bulunduğunu söyledi.

Bitkisel ilaç ekim alanının 206 bin hektar olduğunu ifade eden Zeyneli, bu alanın 50 bin hektarının son 6 yılda ilave edildiğini söyledi.

Zeyneli ülkede üretilen bitkisel ilaçların genelde Safran, kakule, tarçın, gül olduğunu ve ihraç edilen safranın yüze 70’inin Horasan ilinde yapıldığını ve buradan 400 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Zeyneli bir çok bitkisel ilaç üretiminde İran’ın dünya’da birinci sırada yer aldığını söyledi.

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2012