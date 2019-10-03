Musevi: Bölgede gerginliğin azaltmanın tek yönü Siyonist rejimin gayrı insani uygulamalarına karşı gelmektir

Musevi, Almanya Dışişleri Bakanlığının yayınladığı bildiriye karşın yaptığı açıklamada, ‘’ İran İslam Cumhuriyeti bölgede gerginliği azaltmanın tek yolunu tüm tarafların Siyonist rejimin gayrı insani müdahaleci ve tahrip edici uygulamalarına karşı gelmek olarak görmektedir. ‘’ dedi.

Musevi yaptığı açıklamada, Almanya’dan bölgenin gerçeklerini göz önünde alarak ve Siyonist rejimin Filistin, Lübnan, Suriye’deki cinayetlerine destek vermeyi keserek, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönündeki beklentiye cevap vermesini istedi.

Musevi, İran’ın Filistin dahil bölgenin mazlum halklarına desteğini İran’ın insani ve islami taahhütlerinden olduğunu söyledi.

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2012