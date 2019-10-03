3 Eki 2019 08:20
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News Code: 83501334
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Dejpesend: İran-Türkiye ticaret hacmi artacaktır

Dejpesend: İran-Türkiye ticaret hacmi artacaktır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, İran- Türkiye arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi hedefi bulunduğunu belirterek, iki ülkenin çabaları ile mevcut ticaret hacminin artacağını söyledi.

Dejpesend, Türkiye Gümrükler Müdürü Rıza Tuna Turgay ile Tahran’da yaptığı görüşmede, iki ülkenin tarihi işbirliği ve yetkililerinin ilişkilerin gelişmesi için güçlü siyasi iradesine değinerek taraflar arasında ilişkilerin gelişmesini istedi.

Dejpesend iki ülke gümrüklerinin işbirliğinin saha yakın olması gerektiğini söyledi.

Turgay da görüşmede Türkiye’nin ticari işbirliğinin gelişmesi için azmine değinerek iki ülke iletişim yollarının ve gümrüklerinin modernizasyonunu istedi.

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2012

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