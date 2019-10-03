Dejpesend: İran-Türkiye ticaret hacmi artacaktır

Dejpesend, Türkiye Gümrükler Müdürü Rıza Tuna Turgay ile Tahran’da yaptığı görüşmede, iki ülkenin tarihi işbirliği ve yetkililerinin ilişkilerin gelişmesi için güçlü siyasi iradesine değinerek taraflar arasında ilişkilerin gelişmesini istedi.

Dejpesend iki ülke gümrüklerinin işbirliğinin saha yakın olması gerektiğini söyledi.

Turgay da görüşmede Türkiye’nin ticari işbirliğinin gelişmesi için azmine değinerek iki ülke iletişim yollarının ve gümrüklerinin modernizasyonunu istedi.

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2012